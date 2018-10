Sie sind im Trend: Zahlreiche Do-it-yourself- und Survival-Videos, besonders aus Südost-Asien, finden sich auf Youtube und in den Sozialen Medien. Und die zwei Kambodschaner spielen in der höchsten Liga mit.

Auf ihrem Youtube-Kanal «Primitive Survival Tool» zeigen sie handgemachte und rustikale Architektur vom Feinsten. Über 2,5 Millionen Abonnenten hat ihr Kanal, die über 50 Videos wurden alleine auf Youtube schon 243 Millionen Mal aufgerufen.

Wenn Sie also lernen wollen, im Busch oder in der Wildnis zu überleben, wie man am besten fischt oder jagt, oder einfach eine Inspiration und Anleitung brauchen, um sich ein schnuckliges Baumhaus, einen Pool oder einen Brunnen zu bauen, dann sollten Sie folgende Youtube-Kanäle durchstöbern:

(edi)