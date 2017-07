Kann es sein, dass Sie die Spanischlehrerin der ganzen Welt sind?

Da bin ich mir sogar ganz sicher. Ich habe schon so oft mit Menschen gesprochen, die meine Musik hören, die in meine Konzerte kommen und die anschliessend anfangen, Spanisch zu lernen. So wie Chris Martin. Er meinte, er hat sich mit der Sprache durch meine Musik vertraut gemacht. Dabei sind meine Texte ziemlich umgangssprachlich, also nicht immer das, was du in der Volkshochschule lernst. Dafür kannst du dich mit dem Shakira-Kurs schnell ganz gut mit den Leuten unterhalten. Jetzt im Sommer sind meine Songs der ideale Crashkurs für die Sommerferien.

In «Me Enamoré» singen Sie über Mojitos. Mit wem trinken Sie diese Cocktails?

Mit Gerard. Dieser Song ist wie eine Seite aus meinem Tagebuch. Ich beschreibe, wie ich Gerard, den Vater meiner Kinder, das erste Mal beim Videodreh zu «Waka Waka (This Time For Africa») in Los Angeles traf, und wie ich mich fühlte, als ich ihn sah. Nämlich, als hätte der Blitz eingeschlagen. Der ganze Song handelt von diesem einen Moment. Dem Moment, der mein ganzes Leben verändert hat. (lacht)

Das war 2010. Wie läuft es bei euch sieben Jahre später, im verflixten 7. Jahr?

Yeah, schon sieben Jahre. Wir sind wirklich, wirklich glücklich, es läuft super. Wir haben jetzt eine Familie, zwei Jungs, also, alles ist fantastisch.

Haben Sie ihm davon erzählt, dass Sie ein Lied über den Tag schreiben, an dem ihr beiden euch verliebt habt?

Oh nein, nein. Das hatte ich mir vorher auch nicht lang überlegt. Der Song ist einfach passiert, ziemlich spontan. Bei mir funktioniert das mit der Inspiration meistens so: Ich wache auf und habe eine Idee. Dann lege ich los. Das ist wie Therapie, wie eine gesunde Selbstreinigung.

Mag Gerard das Lied überhaupt?

Oh ja. Es gefällt ihm ausgezeichnet … sagt er mir zumindest.

«Coconut Tree» ist auch ein Liebeslied, das von Gerard und Ihnen handelt, richtig?

Yeah, yeah. Das ist eine wahre Geschichte. Gerard ist auf diesem Album in vielen Songs präsent. Die ganze Platte ist so autobiografisch wie wohl keine zuvor.

Sie singen auf «El Dorado» überwiegend auf Spanisch statt auf Englisch. Macht Ihnen Spanisch mehr Spass?

Da bin ich immer schon meinem Instinkt gefolgt. Dieses Mal kamen mir die meisten Ideen auf Spanisch. Als ich mit der Platte begann, war ich kurz vorher zum zweiten Mal Mutter geworden, das Leben war also gerade besonders turbulent, und ich brauchte eine Zeit, um mich wieder auf die Musik konzentrieren zu können. Irgendwann platzte dann der Knoten wie von selbst. Ich glaube, meine Kreativität lässt sich vielleicht vorübergehend aufstauen, aber bis jetzt sprudelt sie immer weiter. Ich habe noch so viele Ideen!

«Lass es wieder so wie früher sein. Wir brauchen eine Zeitmaschine», singen Sie in «Coconut Tree». Sehnen Sie sich zurück in jene Anfangsphase eurer Beziehung, als das Verliebtsein noch frisch war?

Ach, da lag so viel Magie in jenen ersten Tagen. Was war das herrlich. Mit jedem Tag lernte ich diesen Menschen ein kleines bisschen besser kennen. Aber das Allerschönste ist, dass wir immer noch in dieser Phase sind. Das Wundervolle am Zusammenleben mit Gerard ist, dass er mich jeden Tag überrascht. Ich staune immer wieder neu, was für ein toller Mann er ist, was für ein wundervoller Vater, was für ein aussergewöhnlicher Mensch. Meine Liebe für Gerard wächst immer noch weiter.

Ist Liebe einfach, wenn man glücklich ist?

Es ist einfach, wenn man sich gern hat. Dann findest du einen Weg. Und wenn du mit jemandem zusammen bist, der so geduldig ist wie Gerard (lacht). Er nimmt es mit meinen Komplexen auf, jeden Tag. Er ist die perfekte Ergänzung zu mir, er versteht mich, und er akzeptiert mich so, wie ich bin. Ich selbst will mich ständig verändern, aber er meint immer nur «Wieso denn? Bleib doch so».

Sind Sie gerne kompliziert?

Ich habe mir das ja nicht ausgesucht (lacht). Es hat Vor- und Nachteile. Ich neige dazu, mich auf den Baum zu konzentrieren. Während Gerard den gesamten Wald im Blick hat.

Ihr habt zwei Jungs, Milan ist vier, Sasha ist zwei. Sind sie bei Ihrer Welttournee dabei?

Sie sind für einige Konzerte dabei, aber nicht auf der ganzen Tour. Das wäre nicht gut, wenn sie so lange im Kindergarten fehlen. Und Gerard würde sie dann ja auch ewig nicht sehen. Also ich denke: Manchmal kommen alle drei zu den Shows, ansonsten bleiben sie zu Hause bei ihrem Vater.

Stehen die beiden eher auf Fussball oder auf Musik?

Im Moment: Beides gleich. Fussball interessiert sie sehr und Musik mögen sie auch. Aber es ist noch sehr früh. Keine Ahnung, was die mal für Interessen entwickeln. Nicht, dass sie am Ende noch Zahnärzte werden wollen oder sowas (lacht). Nein, Quatsch, das wäre auch in Ordnung. Wenn sie denn Spass dran haben.

Sie sind im Februar 40 Jahre alt geworden. War das ein grosser Moment?

Klar, 40 wirst du ja nur einmal im Leben. Ich merke mein Alter aber eigentlich nur dann, wenn ich darüber nachdenke, wie lange ich das hier schon mache. Und wenn ich dann Fans treffe, die mir erzählen, dass sie schon seit über zwanzig Jahren dabei sind. Ich bin sehr dankbar für meine Karriere und überglücklich, dass ich so viele Menschen mit meiner Musik eine Freude mache. So kann es weitergehen. Ich werde definitiv auf absehbare Zeit nicht aufhören, Musik zu machen. Im Gegenteil: Ich werde noch mehr Musik machen. Einfach, weil ich Lust darauf habe.

Sie waren gerade zusammen mit Gerard bei der Hochzeit von Lionel Messi in Rosario. Haben Sie den Brautstrauss gefangen?

Oh, da muss ich gerade irgendwo anders rumgelaufen sein. Den Programmpunkt habe ich doch tatsächlich total verpasst (lacht).

Shakira: El Dorado (Sony). Live: 1. Dezember Hallenstadion Zürich.