Für Touristen ist der asiatische Verkehr oft eine gefährliche Herausforderung. So muss man sich in Thailand nicht nur an den Linksverkehr gewöhnen, das unvorhersehbare Verhalten vieler Automobilisten bringt besonders Motorradfahrer immer wieder in Gefahr. In diesem Fall geht die Bedrohung aber von einem schleichenden Verkehrsteilnehmer aus.