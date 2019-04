Dies teilte Präsident Félix-Antoine Tshisekedi am späten Dienstagabend über Twitter mit. Die Verkehrsministerin der Region Süd-Kivu, Jacqueline Ngengele, bestätigte der Nachrichtenagentur DPA, dass von den rund 200 Passagieren des Schiffes bisher nur etwa 40 gerettet werden konnten und es mindestens drei Tote gebe.

Das Unglück auf dem See, der Kongo von Ruanda trennt, ereignete sich den Angaben zufolge bereits am Montagabend. Als Ursache nannte Ngengele schlechtes Wetter, ausserdem sei das Schiff überladen gewesen. Der örtliche Abgeordnete Vital Muhini schilderte der DPA, dass das Schiff bereits alt gewesen sei und die Passagiere keine Rettungswesten getragen hätten. Präsident Tshisekedi sprach den Angehörigen der Opfer sein Beileid aus und kündigte an, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen.

Auf den Seen und Flüssen des zentralafrikanischen Riesenstaats, in dem es nur wenig asphaltierte Strassen gibt, kommt es immer wieder zu tödlichen Unglücken. Schiffe und Boote sind häufig völlig überladen, Sicherheitsregeln werden oft missachtet.

Eine der folgenschwersten Katastrophen ereignete sich im Mai 2001, als eine Menschenmenge auf die kongolesische Fähre "MS Musaka" im Dock des Hafens von Goma am Kivu-See strömte und das Schiff zum Sinken brachte. Zahlreiche Menschen, vorwiegend Frauen und Kinder, sassen im Rumpf des kenternden Schiffes fest, die Angaben zu den Opferzahlen schwanken zwischen 100 und 150.