Die 53-jährige Zander trägt seine Initialen und darunter ein Herz sowie das Wort "seins", wie Hallervorden dem Magazin "Bunte" laut Vorabmeldung vom Mittwoch sagte. "Ich habe mir das Tattoo spontan während eines Drehs in Köln stechen lassen, einfach weil ich so verliebt bin in diese Frau", sagte Hallervorden. "Jetzt bin ich offensichtlich vergeben - wenn ich jemanden liebe, kann ich mich ehrlich dazu bekennen und es auch zeigen."

Eine Hochzeit sei nicht ausgeschlossen. "Möglich, aber ich habe Christiane noch keinen Antrag gemacht", sagte der 83-Jährige, dem der Altersunterschied bewusst ist. Deshalb habe er kürzlich sein Testament aufgesetzt. "Ich bin sicher der erste, der von uns beiden geht, und finde, man muss solche Dinge im Leben regeln", sagte er.