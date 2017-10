Was macht ein gutes Cordon bleu aus? Knusprig sein muss es aussen, saftig das Fleisch. Und dann prall gefüllt mit geschmolzenem, würzigem Käse sowie der richtigen Menge an Schinken. Wer von Ihnen jetzt nicht Vegetarier oder Veganer ist, dem muss spätestens jetzt, beim Gedanken an diese frisch servierte Köstlichkeit, das Wasser im Mund zusammenlaufen.

Gault-Millau begab sich nun auf dünnes Eis: Der Restaurantführer erstellte eine Liste mit den zehn besten Cordon bleu-Restaurants der Schweiz. Zehn! Wir sind überzeugt: Es gibt noch mehr Cordon bleu-Hotspots in unserer Region, die auf diese Liste gehören. Welche, das wissen Sie, liebe Leserinnen und Leser, vermutlich am besten. Darum unsere Frage:

Wo gibt es das beste Cordon bleu der Region?

