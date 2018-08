Den Fall publik machte gestern die katalanische Polizei Mossos d’esquadra. Sie teilte mit, Mitte Juli zwei Rentner im Alter von 66 und 67 Jahren festgenommen zu haben. Ihr Vergehen: Sie sollen mehr als 30 Büros in der Innenstadt von Barcelona ausgeraubt haben. «Ziel waren vor allem Anwaltskanzleien, Werbeagenturen und diverse Sprachschulen», sagte der für die Ermittlungen zuständige Polizist.

Die beiden Männer kennen sich aus der Immobilienbranche. Dort sei auch die Idee entstanden, Büros zu plündern. Ihr Vorgehen war immer gleich: Einer wartete vor der Tür und schlich sich rein, sobald ein Mitarbeiter rausging. Drinnen täuschte er vor, am Telefon zu sein und beobachtete, wie die übrigen Angestellten ihre Arbeitsplätze verliessen. Waren alle weg, rief er seinen Komplizen, der die Türen aufbrach. «Die Aufnahmen der Überwachungskamera zeigen, wie die Pensionierten in aller Ruhe ihr Diebesgut einstecken», so der zuständige Polizist. Während einer der Räuber Handschuhe trägt, achtet der andere im Anzug nicht mal darauf, keine Fingerabdrücke zu hinterlassen.