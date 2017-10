An seinem 20. Geburtstag rannte der Basler Dimitri Oberlin in der Champions League mit einem Sprint über das ganze Feld die gesamte Mannschaft von Benfica Lissabon in Grund und Boden. Ähnliches vollbrachte der 21-jährige Indonesier Terens Puhiri – auch er legte einen Wahnsinns-Sprint der Kategorie «schnellster Fussballer der Welt» hin.