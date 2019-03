Die als starke Raucherin geltende 99-Jährige sei vom Personal wie auch in früheren Fällen in ihrem Rollstuhl zum Rauchen auf den Balkon gebracht worden, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord am Donnerstag. Vermutlich sei die Kleidung der Frau durch Zigarettenglut in Brand geraten.

Ein Zeuge habe die brennende Frau entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Doch erste Rettungsversuche des Heimpersonals und dann der Feuerwehr seien zu spät gekommen. Die Altenheimbewohnerin sei in ihrem Rollstuhl sitzend bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Wie der Polizeisprecher sagte, wird noch geprüft, ob ihre sterblichen Überreste obduziert werden.

Für nächste Woche war Fest geplant

Dem Polizeisprecher zufolge war es üblich, dass das Personal die Bewohnerin zum Rauchen nach draussen brachte. Sie habe auch einen Notrufknopf gehabt, mit dem sie hätte Hilfe holen können. Dazu sei es aber nicht mehr gekommen. Am kommenden Mittwoch hätte die Frau eigentlich mit Ehrengästen ihren 100. Geburtstag begehen sollen.

Weil auch Rauch in das Gebäudeinnere gelangte, seien einige Bewohner vorsorglich aus ihren Zimmern gebracht worden. Mehrere Ersthelfer erlitten Schocks, ausserdem atmeten Ersthelfer Rauchgase ein. Ärzte behandelten die Verletzten. Ausserdem wurde ein Kriseninterventionsteam eingesetzt.