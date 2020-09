Pudeldame «Cannelle» am Zürcher Bellevue entführt – doch die Geschichte nahm ein glückliches Ende

(sda) «Cannelle» - so der Name der beige/goldfarbenen Pudeldame - sei an der St. Urbangasse angeleint gewesen, während ihre Besitzerin einkaufen war, teilte die Stadtpolizei Zürich am Mittwoch mit.

Nach dem Einkauf alarmierte die Besitzerin die Polizei, weil ihr achtjähriger Pudel offenbar kurz nach 16.00 Uhr von einer unbekannten Person losgebunden und mitgenommen worden war. Die Pudeldame werde wahrscheinlich viel bellen, da sie sich alleine nicht wohlfühle, so die Polizei.

Am Mittwochnachmittag kam die Geschichte zu einem glücklichen Abschluss: «Cannelle» sei auf einem Polizeiposten abgegeben worden, teilte die Polizei mit.

