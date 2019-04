Die Tanzgruppe «Mayyas» sicherte sich den Einzug in das Finale von «Arabs Got Talent» am 27. April. Das Video oben zeigt die Tänzer bei den Vorbereitungen für den Auftritt in der TV-Talentshow.

«Dance Of A Thousand Hands» – «Tanz der tausend Hände» heisst die Choreographie von Nadim Cherfan. Das Video von den Proben begeistert auch in den sozialen Medien. Es sind perfekte Bewegungen, so präzise aufeinander abgestimmt, dass den Zuschauern wohl nicht selten der Mund offen steht.