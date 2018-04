Wer am Donnerstag, Freitag oder Samstag mit dem Auto Richtung Tessin fuhr, musste sich vor dem Gotthard-Tunnel in Geduld üben. Das Schneechaos trug das Seine dazu bei. Ab heute Ostermontag bewegt sich die Karawane der Sonnenhungrigen wieder zurück in den Norden. Das heisst: Erneut vor dem Gotthard-Tunnel warten. Nun einfach vor dem Süd-Portal.

Stau ist für die Reisenden ärgerlich, doch so richtig nervenaufreibend wird die Fahrt dann, wenn das Auto mitten im 16,9 km langen Tunnel nicht mehr will und stehen bleibt.