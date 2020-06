Neues Geländer bringt Golden Gate Brücke zum Summen

Ein im Bau befindliches Handgeländer entlockt der 83 Jahre alten Konstruktion ungewöhnliche Töne. Als "summendes Geräusch" beschrieb es Brückenbezirks-Sprecher Paolo Cosulich-Schwartz am Montag (Ortszeit) in der Zeitung "San Francisco Chronicle".

Um die Windfestigkeit zu verbessern, seien die alten, breiteren Streben durch schmalere ersetzt worden. Schon bei Tests im Windkanal hätte man ein leichtes Summen gehört, sagte der Sprecher.

Doch offensichtlich hatten die Planer nicht mit den Reaktionen von Anwohnern und Brückennutzern gerechnet. Nach starken Winden am Freitag, die aus westlicher Richtung in die Bucht von San Francisco wehten, trudelten Kommentare und Beschwerden ein, in Social-Media-Posts machten Videos mit dem singenden Geräusch die Runde.

Von "gespenstisch" bis "engelsgleich", von "Sirenengeheul" bis "Windspiel" wurde der ungewöhnliche Sound beschrieben. "Es ist neu und es wird eine Weile dauern, bis wir uns alle daran gewöhnen", sagte Cosulich-Schwartz dem Sender KCBS. "Es ist ein interessantes neues Element für eine 83-jährige Brücke". Bei entnervten Anwohnern mag diese Auslegung auf taube Ohren stossen.

Die im vorigen Jahr begonnen Geländerarbeiten sind Teil eines Millionenprojekts, um Fangnetze aus Stahl als Suizid- Schutzvorrichtung anzubringen.