TV-Auswanderer, Café-Inhaber und Schlagersänger: Jens Büchner, auch bekannt geworden als «Malle-Jens» in der Vox-Sendung «Goodbye Deutschland», war Kult. Im vergangenen November dann die traurige Nachricht: Der TV-Star erlag einem Krebsleiden.

Nun will der Sender den verstorbenen Büchner in einer Sondersendung ehren. «Gemeinsam wollen wir uns an das Leben von Jens Büchner erinnern, an seine verrückten Ideen, seine unbändige Freude und an sein großes Herz», schreibt Vox.

Seit 2011 war das Team von «Goodbye Deutschland» an Büchners Seite und begleitete ihn auch bei seinen ersten Tagen im Krankenhaus. Die Sondersendung, die am 11. März ausgestrahlt wird, zeigt nun bisher unveröffentlichte Filmaufnahmen und begleitet auch Büchners Frau Danni, die nach dem Tod ihres Mannes mit den fünf Kindern weiterhin auf Mallorca lebt.

«Für uns war immer klar, dass wir die Familie entscheiden lassen, ob dieses Material auch ausgestrahlt wird. Nach deren expliziter Zustimmung werden wir nun einige Bilder aus dieser Zeit zeigen», lässt sich Vox-Pressereferent Niklas Fauteck auf der Homepage zitieren.