Juli Briskman verlor zwar ihre Arbeit, nachdem sie das Bild von ihrer Geste im Internet geteilt hatte. Sie gewann aber im Internet mehr als 3000 Sympathisanten, die insgesamt mehr als 71'000 Dollar spendeten.

Die Spendensammelaktion GoFundMe ging am 6. November online. Mehr als 3000 Spender gaben Beträge zwischen fünf und 250 Dollar für Briskman. "Danke Juli Briskman", schrieb der Organisator Rob Mello. Sie sei eine "Inspiration für uns alle". Das Geld gehe direkt an sie.

"Schon wieder auf dem Golfplatz"

Ende Oktober hatte die 50-jährige radfahrende Briskman der Autokolonne des Präsidenten den Stinkefinger gezeigt, als diese an ihr vorbeifuhr. Briskman war an jenem Samstag auf einer Velotour, als die Kolonne an ihr vorbeifuhr.

"Ich habe gedacht: Der ist schon wieder auf dem verdammten Golfplatz", erzählte die Demokratin Briskman, die in der Nähe von Trumps Golfclub am Potomac-Fluss rund 40 Kilometer nordwestlich des Weissen Hauses wohnt, der "HuffPost".

Öffentlich wurde ihre Geste durch den Fotografen Brendan Smialowski, der den Präsidenten begleitete und den Moment festhielt. Auf dem Foto ist Briskman von hinten auf dem Fahrrad zu sehen und eigentlich nicht zu erkennen.

Profilbild in sozialen Medien

Nachdem sie selbst das vielfach in Internet und Fernsehen gezeigte Foto entdeckt hatte, machte sie es allerdings zu ihrem Profilbild auf Facebook und Twitter. Drei Tage später wurde die alleinerziehende Mutter zweier Kinder gefeuert, wie sie sagte.