Epiney hatte in der Finalshow vom 30. März seinem Lebenspartner Michael Graber vor laufenden Kameras einen Antrag gemacht . Er war zuvor als Teilnehmer und nicht als Leiter der SRF-Fernsehshow zu sehen.

Gar kein Verständnis hat Blum für die Sichtweise eines Beanstanders, der durch die "Propagandaaktion von Homosexuellenverbänden" die öffentliche Sittlichkeit gestört sah. "Wir sind nicht in Brunei, wo Homosexuelle hingerichtet werden. Wir sind auch nicht in Russland, wo sie diskriminiert werden. Wir sind in der Schweiz, einem Land, das die gleichgeschlechtliche Partnerschaft gesetzlich anerkennt. Das sollten Sie sich mal merken", konterte Blum.