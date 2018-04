Flucht mit "Ausbrecherkönig"

Der frühere Fremdenlegionär startete seine kriminelle Karriere im Jahr 1983 mit Banküberfällen in Wallisellen und Dietikon. Dabei wagte er auch mehrmals Fluchtversuche: 1988, als er in einem Hafturlaub auch gleich noch eine Bank in Adliswil überfiel, ein weiteres mal nach einem Gebirgslauf, als er nach dem Ziel einfach weiterrannte.

1999 brach er schliesslich zusammen mit dem "Ausbrecherkönig" Walter Stürm aus der Bündner Strafanstalt Realta aus und überfiel mit einem weiteren Komplizen eine Bank in Horn TG. Drei Mal wurde für den Gewohnheitsverbrecher Portmann die Verwahrung angeordnet.