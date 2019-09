Die Gläubigen wollten in einer Zeremonie eine Statue des Elefantengottes Ganesha im Wasser versenken.

Nach Angaben der Rettungsdienste wurden zwölf Leichen geborgen, nach einem Vermissten werde noch gesucht. In dieser Woche endet in Indien das Ganesh-Chaturthi-Fest, bei dem farbenprächtig geschmückte Ganesha-Statuen in Seen und Flüssen versenkt werden.