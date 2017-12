"Wir haben festgestellt, dass dieses Feuer in einer Küche im Erdgeschoss ausgebrochen ist", sagte der Chef der New Yorker Feuerwehr, Daniel Nigro, am Freitag vor Journalisten. Ein dreieinhalb Jahre alter Junge habe am Gasherd gespielt.

Die Mutter des Jungen habe davon nichts mit bekommen und sei erst auf das Feuer aufmerksam geworden, als der Junge zu schreien begonnen habe, führte Nigro aus. Das Feuer war am Abend gegen 19.00 Uhr Ortszeit (01.00 Uhr MEZ) in den unteren Etagen des 25-stöckigen Gebäudes im Stadtteil Bronx ausgebrochen und hatte sich schnell nach oben ausgebreitet.

Zwölf Menschen starben, darunter vier Kinder im Alter zwischen einem und sieben Jahren. Vier Menschen schwebten nach dem Brand in Lebensgefahr, mehrere weitere wurden schwer verletzt. Bürgermeister Bill de Blasio sagte bei einem Besuch am Brandort, es handle sich um "die schlimmste Brandtragödie in dieser Stadt seit mindestens einem Vierteljahrhundert."

160 Feuerwehrleute im Einsatz

Unter Tränen berichteten Überlebende, wie sie "Feuer, Feuer" schreien gehört hätten. Panische Bewohner des Hauses hätten sich durch den Rauch ins Freie gekämpft, mit nichts als ihrer Kleidung am Körper in einer bitterkalten Nacht.

"Heute Nacht wurden hier in der Bronx Familien auseinandergerissen", sagte de Blasio am Unglücksort, nachdem die Flammen gelöscht worden waren. "Das ist die schlimmste Brandtragödie in dieser Stadt seit mindestens einem Vierteljahrhundert." Vier Menschen kämpften demnach mit dem Tod, mehrere weitere wurden schwer verletzt.

Das Haus an der Prospect Avenue liegt in der Nähe des Bronx Zoos, einer beliebten Touristenattraktion in der US-Metropole. Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben binnen drei Minuten vor Ort und konnte zwölf Menschen vor den Flammen retten.

Mehr als 160 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Die Suche nach weiteren Opfern dauerte an. Rotkreuzhelfer teilten Decken aus, in einer benachbarten Schule wurde ein Notquartier eingerichtet. Die Brandursache war zunächst unklar.

Tote in Badewanne

Medienberichten zufolge wurden zwei der geborgenen Toten in einer mit Wasser gefüllten Badewanne gefunden, wo sie offenbar vor den Flammen Schutz gesucht hatten. Die Feuerwehr twitterte: "Diese Tragödie ist in ihrer Grösse fraglos historisch. Unsere Herzen sind bei jenen Familien, die hier einen Angehörigen verloren haben und bei jenen, die um ihr Leben kämpfen."

Laut der "New York Times" handelte es sich um das schlimmste Feuer in New York seit 1990, als 87 Menschen bei einem Brand in einem Club ebenfalls in der Bronx ums Leben kamen. Der Brand war bereits das zweite tödliche Feuer in einem Wohngebäude in New York binnen zwei Wochen. Mitte des Monats kamen eine Frau und ihre drei Kinder in Brooklyn bei einem Brand in ihrem Haus ums Leben.