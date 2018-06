Mindestens 54 Fahrzeuge seien bei dem Unglück am Donnerstag zur Hauptverkehrszeit in der Metropole Lagos in Flammen aufgegangen. Erst am Freitagmorgen war die Strasse wieder befahrbar.

Der Tankwagen transportierte 33'000 Liter Benzin. Ein Strassenarbeiter sagte, der Fahrer habe noch "Bremsversagen" geschrien, bevor sein Fahrzeug nach hinten gerollt und binnen Sekunden in Flammen aufgegangen sei. Ein Helfer habe noch versucht einen Bremsklotz einzusetzen, doch das Fahrzeug sei darüber hinweggerollt.

In Nigeria sind durch Tanklaster ausgelöste Brände keine Seltenheit. Auf den häufig baufälligen Strassen in dem afrikanischen Land sind zahlreiche marode Altfahrzeuge unterwegs.