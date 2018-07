Der Unfall ereignete sich im Bezirk Pauri Gaehwal in dem gebirgigen Bundesstaat Uttarakhand, wie ein Polizeibeamter am Sonntag der Nachrichtenagentur dpa sagte. Die Rettungsarbeiten dauerten am Morgen (Mitteleuropäische Sommerzeit) noch an.

Jedes Jahr stirbt eine hohe Zahl von Verkehrsteilnehmern auf Indiens Strassen. Gründe sind unter anderem rücksichtslose Fahrweise, die mangelnde Ausbildung der Fahrer und der schlechte Zustand vieler Strassen.

Im April waren bei einem Busunfall im nordindischen Bundesstaat Himachal Pradesh 30 Insassen gestorben, darunter 27 Kinder. Ausserdem kamen im selben Monat 21 Hochzeitsgäste in Madhya Pradesh ums Leben, als ihr Lastwagen von einer Brücke stürzte.