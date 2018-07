Es war an einem Mittwochabend Anfang Juni dieses Jahres. Gemeinsam mit rund 150 Passagieren flog ein Geschäftsmann mit Easyjet-Flug 1811 aus Manchester nach Basel.

Doch wegen Sturmböen konnte der Pilot nicht landen. Ein erster Versuch war abgebrochen worden, das Flugzeug kreiste über dem Flughafen und wartete auf die Landeerlaubnis.

Dann, eine halbe Stunde später, kurz vor Mitternacht, die Gewissheit: Man wird an diesem Abend in Basel nicht mehr landen können. Die Flughäfen in Zürich und Genf sind bereit geschlossen, laut Durchsage wird man Lyon ansteuern. «Die Flugbegleiter sagten uns, man würde sich dort um uns kümmern», berichtet der Geschäftsmann im SRF-Konsumentenmagazin «Espresso».

Gegen 1 Uhr können die Passagiere das Flugzeug in Lyon verlassen. Der Geschäftsmann weiter: «Auf dem Flughafen waren keine Easyjet-Angestellten, einzig zwei total überforderte Mitarbeiter des Flughafens waren dort und erklärten den etwa 150 Passagieren, sie seien von Easyjet instruiert worden.»

«Wie Vieh aus dem Flieger gekippt»

Die Mitarbeiter verteilten Notfall-Aludecken und Wasser. Freie Hotelbetten gäbe es in der Umgebung nicht, einen Weiterflug auch nicht. «Wir wurden wie Vieh aus dem Flieger gekippt und uns selbst überlassen», regt sich der betroffene Passagier gegenüber SRF weiter auf. Auch Essen sei am Flughafen nicht mehr erhältlich gewesen. Unter den Passagieren: Familien und ältere Menschen.

Ein anderer Passagier ergänzt: «Wir wurden angewiesen, auf dem Boden oder auf den spärlichen Sitzbänken zu ‹schlafen›.» Zudem seien extrem laute Bauarbeiten durchgeführt wurden.

Gegen 2 Uhr habe er dann über die Easyjet-Website erfahren, dass es um acht Uhr wahrscheinlich einen Bus gebe. Aber nur von Lyon nach Genf, sagt der Geschäftsmann weiter. Er organisierte sich dann gemeinsam mit anderen Fluggästen ein Uber-Fahrzeug nach Genf und fuhr mit den Zug nach Basel, wo er gegen 8 Uhr eintraf.

Easyjet widerspricht

Easyjet entschuldigt sich gegenüber «Espresso» für die Unannehmlichkeiten, welche die Passagiere aufgrund der Wetterbedingungen erfahren haben. Die Passagiere seien jedoch mit Informationen, Erfrischungsgutscheinen und Mahlzeiten versorgt worden.

Da bei der verspäteten Ankunft leider keine Busse zur Verfügung standen, habe man für den nächsten Morgen Busse organisiert, um die Passagiere von Lyon nach Basel zu fahren.

Easyjet widerspricht somit den Aussagen der Fluggäste, dass die Busse nur bis Genf fahren wollten und eben nicht bis nach Basel – obwohl dies beide Passagiere unabhängig voneinander gegenüber «Espresso» zu Protokoll gaben. (mlu)