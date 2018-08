Am Samstagmorgen kam es im Europapark in Rust zu einem Unfall bei der Attraktion «EP Express». Dabei handelt es sich um die Schwebebahn, die die Besucher durch den Vergnügungspark befördert. Über Ursache und Verletzte gibt es bisher keine Informationen. Der Europapark will im Verlaufe des Tages weiter informieren.

Schon am 26. Mai sorgte der Europapark für Schlagzeilen: Ein Feuer beschädigte verschiedene Bahnen des Freizeitparks, die beliebte Attraktion «Die Piraten in Batavia» wurde beim verheerenden Brand komplett zerstört. Wie die Ermittlungen ergaben, hatte ein technischer Defekt den Brand verursacht.

