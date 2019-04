Die Insassen hatten mit ihrem einmotorigen Flugzeug bei dichtem Nebel in der Nähe von Long Island sechs Mal erfolglos eine Landung versucht, wie die "New York Times" am Montag berichtete. Als der Maschine der Treibstoff ausging, stürzte die Cessna auf ein Wohngebiet in Valley Stream zu.

Nach einem ersten Aufschlag auf einem Kirchendach flog die Maschine in Stromleitungen, wo sie sich nach Polizeiangaben "wie in einem Spinnennetz" verfing. Der Flieger stoppte mit der Nase nur wenige Zentimeter über einem Rasen vor einer Hauswand.

Als die Polizei eintraf, sassen der Pilot und die beiden Passagiere bereits "weitgehend unversehrt" am Strassenrand.