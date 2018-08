Dennis Arndt, Tierpfleger im Grossaquarium, erklärt den Grund: «Unsere Eselspinguine befinden sich momentan in der sogenannten Mauser, in dieser zwei- bis dreiwöchigen Phase wird das Federkleid einmal rundum erneuert». Einmal im Jahr gibt es also dieses einmalige Bild der zerzausten Frackträger im Sea Life Konstanz zu sehen.

Da das Gefieder der Eselspinguine während dieser Zeit vorübergehend wasserdurchlässig ist, gehen die Tiere teilweise nicht so gerne ins Wasser. Zu warm wird es ihnen jedoch trotzdem nicht. Mit einer Raumtemperatur von rund acht Grad dürfte die Sea Life Antarktis zurzeit einer der kühlsten Plätze in Konstanz sein.