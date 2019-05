Es scheint, als hätten sich Figuren aus einem Kostümfilm in der Kulisse geirrt. Zwischen elektrischen Küchengeräten und Chromstahl-Ablagen bahnen sich Frauen mit bodenlangen Gewändern ihren Weg. Ihre Haare haben sie kunstvoll zu Zöpfen geflochten, deren Enden unter einer weissen Haube entschwinden. Ein Mann mit grüner Mütze nimmt einen Sack Äpfel entgegen und dreht den Wasserhahn auf. Das Mittelalter trifft auf die moderne Gastronomie-Küche. Inmitten von Zürich. Ohne Zeitmaschine, ohne Filmcrew. Die in Leinen und Wolle gewandeten Personen sind Mitarbeiter und Freiwillige vom Schloss Lenzburg AG. Dort, zuoberst auf dem Hügel der Burg, entfachen sie regelmässig Feuer und schleppen Kochkessel in den Hof. Auch Gabriela Gehrig. Die Leiterin des Freiwilligenprogramms gibt beim Pressetermin in Zürich klein geschnittene Apfelschnitze zu etwas Wasser in eine Pfanne und schaltet den Induktionsherd an. «Das ist deutlich einfacher, als über dem Feuer zu kochen», sagt sie. Gelang also ein Rezept im Mittelalter, sollte es für Neuzeit-Hobby-Köche machbar sein. Ausprobieren lässt sich dies mit dem Rezeptbuch «Von birn und mandelkern». Soeben hat es das Museum Aargau herausgegeben. Fünf Jahre lang hat ein Team um die Leiterin der Geschichtsvermittlung Angela Dettling nach historischen Quellen gesucht und ging Fragen nach wie: Was boten die Aargauer Märkte damals feil? Welche Importwaren passierten die Zölle? Und wie lassen sich die Rezepte verfeinern, damit sie dem heutigen Geschmack munden?

Wer auch immer die Rezepte aufgeschrieben hat, dürfte keinen Moment daran gedacht haben, dass sich mehr als 500 Jahre später ratlose Gesichter über die Angaben beugen.Sie lesen etwa bei einem Krapfen- oder anderen Teiggericht: «man sol nemen einen teyc». Oder den Ratschlag zum Würzen: «und versaltz es nit». Oftmals fehlten auch Mengen- oder Zeitangaben, sagt Dettling. Nicht genügend Quellen Was genau in den Töpfen der Aargauer Schlösser schmorte oder brutzelte, sei unklar, sagt sie. Schriftliche Quellen aus der damaligen Zeit sind dazu nicht überliefert. Deshalb haben sich die kochenden Historiker nicht nur auf deutschsprachige Quellen wie beispielsweise die Basler Handschrift gestützt, sondern auf weitere mittelalterliche Kochbücher aus England, Frankreich oder Italien. Entstanden ist ein Buch mit 36 Rezepten aus dem späten Mittelalter im 14. und 15. Jahrhundert. Wer es durchblättert, merkt rasch: Die Vorstellung einer Epoche voll Grütze und Brei schlürfender Menschen ist falsch. Da schmorte etwa das Huhn in einer Zitrone-Zimt-Sauce. Birnen köchelten im Wein, und eine Omelette konnte schon mal nach Orange schmecken. An welchen Tafeln dies aufgetragen wurde, hing auch von den nahen Transportrouten ab. Mit den Gütern überquerten Rezepte die Grenzen. So finden sich im Kochbuch etwa Reisküchlein aus Basel oder Lasagne aus England.

So kochen Sie Peterlistrauben Zutaten Teig

90 g Mehl

0,75 dl Weisswein

3 TL Öl

1 Eigelb

1 Eiweiss

Salz Zutaten

Petersilienmischung

2 Bund Petersilie

1 Zwiebel

1 Brötchen, zerkleinert

3 EL Weisswein

3 EL Wasser

Pfeffer

Öl zum Ausbacken Zubereitung Für den Teig alle Zutaten ausser das Eiweiss in einer Schüssel vermengen und zu einem homogenen, flüssigen Teig verarbeiten. Das Eiweiss steif schlagen und den Eischnee vorsichtig unter den Teig heben. Die Petersilie hacken und die Zwiebel fein schneiden, unterdessen das zerkleinerte Brot in der Wein-Wasser-Mischung einweichen. Das weiche Brot ausdrücken, zur Petersilie und zu den Zwiebeln geben und von Hand gut vermischen, würzen. Die Petersilienmischung sorgfältig unter den Teig heben. Das Öl in einer Bratpfanne erhitzen und die Masse in Portionen zu kleinen Fladen ausbacken.

Anmerkung Im Originalrezept wird auf den Weisswein und die Zwiebel verzichtet. Die Erfahrung zeigte aber, dass sich der Geschmack durch die Zugabe verbessert.