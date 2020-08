Hurrikan «Laura» wird auf dem Weg zur US-Küste stärker

Auf die US-Küste am Golf von Mexiko bewegt sich ein Hurrikan zu, der auf dem Weg weiter an Kraft gewinnt. Es wird erwartet, dass «Laura» am Mittwochabend Ortszeit oder Donnerstag auf Land trifft. Der Nationale Hurrikanzentrum (NHC) warnte vor lebensbedrohlichen Sturmfluten, vor allem an der Grenze der Bundesstaaten Louisiana und Texas. An der Küste sei durch den Hurrikan, der dann Stufe drei erreicht haben könnte, mit Wasserständen von mehr als drei Metern über Normalpegel zu rechnen, warnten Meteorologen. Erwartet werden auch heftige Winde und weitreichende Überflutungen in Louisiana, Texas und Arkansas.