Höhle in Thailand nach Rettungs-Drama wieder für Besucher geöffnet

Die Besucher seien in Gruppen von 20 Mann eingelassen worden, aber lediglich in den Eingangsbereich und die erste Kammer der Höhle, berichtete die "Bangkok Post" unter Berufung auf Vertreter des Nationalparks.

Die U16-Mannschaft des örtlichen Vereins Moo Pah ("Wildschweine") war am 23. Juni 2018 nach dem Training bei einem Ausflug in einer der hinteren Höhlenkammern von steigenden Wassermassen überrascht und von der Aussenwelt abgeschnitten worden. Erst nach 17 Tagen konnten die letzten der Eingeschlossenen gerettet werden. Bei der Aktion, an der auch viele Taucher aus dem Ausland beteiligt waren, kam einer der Retter ums Leben.

Rund um die Welt fieberten Menschen bei der spektakulären Rettung mit.