Dies schreibt die Menschenrechtsorganisation Amnesty International im am Mittwoch veröffentlichten Jahresbericht zum Stand der Todesstrafe. Demnach gab es 2018 nur in fünf Ländern mehr Hinrichtungen: in Weissrussland, Japan, Singapur, Südsudan und den USA. Weltweit wurden mindestens 690 Exekutionen registriert.

Unklar ist die Lage in China. Da Peking die Todesstrafe als Staatsgeheimnis einstufe, fehlten genaue Zahlen für das Land, schreibt Amnesty. Trotzdem lasse sich sagen, dass dort am meisten Menschen hingerichtet worden seien, Tausende Todesurteile und Exekutionen würden vermutet.

Auf Rang zwei der unrühmlichen Liste folgt der Iran. Doch seien dort nach einer Änderung der Anti-Drogen-Gesetze die Hinrichtungen um die Hälfte gesunken. Auch im Irak, in Pakistan und Somalia wurden gemäss dem Amnesty-Bericht deutlich weniger Menschen hingerichtet.

Erste Schritte auf langem Weg

Der starke Rückgang zeige, dass einige Staaten ihre Haltung änderten, liess sich Kumi Naidoo, Generalsekretär von Amnesty International, in der Mitteilung zitieren. "Das ist ein hoffnungsvolles Zeichen dafür, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis diese grausame Strafe der Vergangenheit angehört."

So hat Burkina Faso im Juni 2018 ein neues Strafgesetzbuch verabschiedet, das die Todesstrafe abschafft. Auch Gambia und Malaysia erklärten ein offizielles Moratorium für Hinrichtungen. Im US-amerikanischen Bundesstaat Washington wurde die Todesstrafe im Oktober für verfassungswidrig erklärt.

An der Uno-Generalversammlung im Dezember hatten 121 Länder für ein weltweites Moratorium für die Todesstrafe gestimmt. 35 Staaten stimmten dagegen.

Massen-Todesurteile verhängt

Dennoch bleibt Amnesty International alarmiert. Besonders der starke Anstieg der Todesurteile macht der Organisation Sorgen. Im Irak vervierfachte sich die Zahl von mindestens 65 im Jahr 2017 auf mindestens 271 im Jahr 2018.

In Ägypten stieg die Zahl der verhängten Todesurteile um mehr als 75 Prozent, von mindestens 402 im Jahr 2017 auf mindestens 717 im Jahr 2018. Die Urteile beruhten oft auf "Geständnissen", die unter Folter erzwungen würden, und auf fehlerhaften Untersuchungen der Polizei, schreibt Amnesty.

Die Menschenrechtsorganisation stellt sich nach eigenen Angaben in allen Fällen ausnahmslos gegen die Todesstrafe, unabhängig von der beschuldigten Person, des Verbrechens, der Schuld oder Unschuld des Verurteilten oder der gewählten Hinrichtungsmethode.