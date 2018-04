Zum Glück gibt's taiwanesische Wissenschaftler

Doch es gibt Hoffnung für alle Leidgeprüften Ikea-Kunden und sie kommt aus Taiwan. Zwei Wissenschaftler der «National Taiwan University of Science and Technology» (also sicher zwei helle Köpfchen) fanden die Ikea-Anleitungen irgendwie auch verwirrend.

Darum haben sie mal rasch einen Roboter entwickelt, der eigenständig einen Ikea-Stuhl zusammenbauen kann. Natürlich schneller als wir Menschen – und ohne dass am Schluss noch Schrauben übrig bleiben.

Die einzige Frage bleibt nun also: Wann kommt der «Ikeamöbelzusammenbau-Roboter» (ein preisverdächtiger Produktname) auf den Markt?

