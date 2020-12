Helikopter der Bergrettung stürzt ab - Fünf Tote in den Savoyen

An Bord waren zwei Bergretter der Nationalen Polizei sowie vier Mitarbeiter der privaten Luftrettung Service Aérien Français (Saf). Nur ein Mensch konnte sich aus dem Helikopter retten und erlitt schwere Verletzungen. Der zuständige Präfekt Pascal Bolot sprach sichtlich erschüttert von einem "dramatischen Unfall".

Das Unglück ereignete sich kurz nach 19 Uhr in 1800 Metern Höhe nahe der Gemeinde Bonvillard. Bei dem Überlebenden handelt es sich nach Angaben der örtlichen Präfektur um einen Fluglehrer. Er habe sich rechtzeitig aus dem Helikopter geschleudert, sagte Präfekt Bolot. Die Präfektur hatte zunächst angegeben, dass es sich bei dem Überlebenden um den Piloten gehandelt habe. Auf Nachfrage erklärte sie nun, dass stattdessen der Fluglehrer überlebt habe. Allerdings sei unklar, ob dieser geflogen sei oder nicht. Das könne nur eine Untersuchung feststellen.

Der Fluglehrer wurde rund zwei Stunden später von Bodentruppen in der Nähe der Unglücksstelle gefunden. Die Rettung gestaltete sich schwierig, weil der Absturz sich in einem steilen Gebiet ereignete. Wegen des Nebels konnten drei mobilisierte Hubschrauber nicht so nah wie möglich an die Unfallstelle heranfliegen, aber Retter am Boden fanden das Opfer schliesslich. Sie konnten den Mann bergen - er wurde ins Krankenhaus nach Grenoble gebracht. Der Sender France 3 berichte, dass dieser zwar sehr geschwächt sei, aber lebendig - er habe mehrere Frakturen erlitten.

Der Nationalen Polizei zufolge starben die Männer während eines Ausbildungsflugs der Bergrettung. Die Wetterbedingungen waren wegen Nebels problematisch. Die Ursache für das Unglück war noch unklar. Die französische Luftsicherheitsbehörde BEA kündigte an, den Vorfall untersuchen zu wollen. Bei dem Hubschrauber handelte es sich um einen leichten, zweimotorigen Mehrzweckhubschrauber vom Typ Airbus EC135, der oft in der Luftrettung zum Einsatz kommt.

Die Anteilnahme nach dem Tod der fünf Männer war in Frankreich gross. "Um Leben zu retten, gehen sie alle Risiken ein", schrieb Frankreichs Präsident Emmanuel Macron auf Twitter. "Die Unterstützung der Nation für die Familien, Freunde und Kollegen dieser französischen Helden." Auch Premier Jean Castex sprach den Angehörigen sein Beileid aus.

Die Saf wurde 1979 als privates Bergrettungsunternehmen gegründet und ist das ganze Jahr über im Alpenraum im Einsatz. Neben der Bergrettung übernimmt sie medizinische Transporte, ist aber auch bei der Bekämpfung von Bränden im Einsatz.