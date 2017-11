Nicht in Frage gestellt ist die Fortsetzung der Tournee. Bis zur nächsten Vorstellung am Dienstagabend in Locarno könne ein Ersatzzelt aus Rapperswil SG ins Tessin gebracht werden, hiess es in der Mitteilung. Die diesjährige Knie-Tournee endet am kommenden Sonntag in Lugano.

