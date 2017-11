Laut Knie-Sprecherin Sara Hildebrand ereignete sich der Zwischenfall beim Abbau des Zelts. Dieses sei deshalb nicht mehr richtig verankert gewesen, sagte sie. Der Zirkus werde am Montag ausführlicher informieren, wenn die Schäden bekannt seien. Auf dem Tourneeplan stehen ab Dienstag Vorstellungen in Locarno.

Schuld am Zwischenfall in Bellinzona war die Kaltfront, die am Sonntagabend von Norden her auch das Tessin erreicht hatte, wie es bei Meteoschweiz auf Anfrage hiess.

