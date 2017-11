«Ich kann mir kein Haus an der Goldküste leisten», sagte Migros-Chef Herbert Bolliger im «Talk Täglich» von Tele M1 am Dienstag. Er verdient zwar jährlich über 900'000 Franken; für ein Haus an der Zürcher Goldküste brauche man aber mehrere Millionen, sagte Bolliger, der in Wettingen aufgewachsen ist und heute wieder dort wohnt.