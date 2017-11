Am 8. August 1914 sticht in Plymouth die «Endurance» in See. An Bord befinden sich Ernest Shackleton, Frank Wild und 26 Mann Besatzung. Sie sind unterwegs nach Süden, zur Durchquerung der Antarktis. Im Packeis des Weddell-Meeres friert ihr Schiff ein und birst im einsetzenden Frühjahr. Fünf Monate driften die Männer auf einer Eisscholle nordwärts, bis sie sich auf Elephant Island retten können. In seinem Buch «Wild» lenkt Reinhold Messner den Blick auf jenen Mann, der bisher nur in zweiter Reihe der Polarforscher stand: Frank Wild. An ihm zeigt er, wie Überleben geht in Dunkelheit, Sturm und Kälte.

Herr Messner, Sie erzählen die gescheiterte Antarktis-Durchquerung von Ernest Shackleton aus der Sicht des englischen Polarforschers Frank Wild. Warum dieser Perspektivenwechsel?

Reinhold Messner: Shackleton ist der Held der Geschichte. Als die «Endurance» in den Eisschollen barst und sich die Mannschaft auf Elephant Island rettete, segelte er mit fünf Männern in einem winzigen Rettungsboot über das offene Meer, um Hilfe zu holen. Über zwei Wochen kämpften sie gegen die stürmische See, bis sie endlich die Inselgruppe Südgeorgien erreichten. Die anderen Expeditionsteilnehmer tauchen in der Erzählung nur als Zahl auf. Aber wie überlebten diese 22 Männer auf der winzigen Insel den antarktischen Winter, bis sie mehr als vier Monate später vom chilenischen Dampfschiff «Yelcho» gerettet wurden? Was machten sie durch in Kälte, Sturm und Dunkelheit, nur geschützt von zwei umgedrehten Rettungsbooten? Dass Frank Wild hier ein Wunder vollbrachte, wurde ausgeblendet.

«Nicht wir, nur das Schiff ist am Ende», lassen Sie Wild sagen, als die «Endurance» zermalmt wird und die Mannschaft sich auf eine Eisscholle retten muss. Kann man das überzeugend sagen, wenn man weiss, dass kaum Überlebenschancen bestehen?

Das ist ein Schlüsselsatz. Hätte Wild nicht die Fähigkeit gehabt, seine Hoffnung und sein Vertrauen millionenfach vergrössert an die anderen weiterzugeben, wären sie nicht am Leben geblieben. Sie wussten ja nicht, wo Shackleton war. Er hatte versprochen, vor Einbruch des Winters zu ihrer Rettung zurückzukehren. Doch er kam nicht. Nachdem sie einen Monat lang vergeblich gewartet hatten, mussten sie annehmen, er sei bei der Überfahrt verunglückt. Aber als alle verzweifelten, betonte Wild immer, Shackleton habe versprochen zu kommen und wenn er in diesem Jahr nicht komme, werde er im nächsten Jahr kommen. Bei aller Verzweiflung konnte Wild die Hoffnung aufrechterhalten.