Das Video beginnt mit einer alltäglichen Szenerie dreier junger Menschen Anfang 20 im Auto. Sie kehren gerade aus dem Urlaub zurück. Der Fahrer selbst filmt das Grüppchen während der Fahrt und verschickt das Video.

Schon damit zeigen die zwei jungen deutschen Filmemacher Elena Isabel Walter und Emanuel Luca Zander-Fusillo aus Osnabrück ein erstes Problem auf, das im schockierenden viereinhalbminütigen Kurzfilm nur eine Nebenrolle spielt.

Denn nachfolgend fahren die drei jungen Erwachsenen an einem Unfall vorbei. Sie halten an, filmen das brennende Auto und den Feuerwehreinsatz aus Distanz und verbreiten die Videos in den sozialen Netzwerken. Als Zuschauer des Kurzfilms nimmt man dabei immer wieder den Blick durch die Kamera des jungen Gaffers ein.

Von der Schaulust und der Geltungslust getrieben geht das Trio immer näher an die Unfallstelle heran, um spektakulärere Bilder machen zu können. Es endet schliesslich in einem regelrechten voyeuristischen Exzess und der Behinderung der Einsatzkräfte: Die Schaulustigen schiessen geschmackslose und makabere Selfies von sich und dem Unfallopfer. Auch von den im Einsatz stehenden Feuerwehrleute, die eindringlich darum bitten eindringlich darum, das Gaffen einzustellen, lassen sie sich nicht aufhalten.