Von vierzig Sekunden Ruhm zu einer Fast-Kündigung. Der «Blick» veröffentlichte ein Video eines Lesereporters, das ein Missgeschick einer Frau in der Tiefgarage unter dem Wiler Stadtsaal zeigte. Die Boulevard-Zeitung tönte an, dass dem Mitarbeiter der Wiler Parkhaus AG, der den Film machte, möglicherweise die Kündigung drohe. Was ist passiert?

Am Anfang steht ein eigentlich banales und kurioses Missgeschick im Parkhaus unter dem Wiler Stadtsaal. Im 40-sekündigen Video ist zu sehen, wie sich eine Frau beim Verlassen des Wiler Parkhauses mit einem Kleinwagen in eine missliche Lage manövriert hat. Zwischen Parkhausschranke und Billettautomat steckt das Auto fest. Die Autotür ist geöffnet, ebenso die Barriere. Die Frau erklärt gegenüber dem «Blick»: