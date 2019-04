Mindestens 20 Menschen sind am Sonntag bei einem Bus-Brand an einem illegalen Busbahnhof in Lima ums Leben gekommen. Nach Angaben von Rettungskräften brannte ein wartender Doppeldeckerbus völlig aus. Zahlreiche Passagiere waren von den Flammen eingeschlossen. Sie verbrannten im Oberdeck oder erstickten auf der Treppe nach unten.