Die kuriose Aquafitness

Entlang der wilden Westküste führt eine lange Waldstrecke zum südöstlichsten Zipfel der Insel. Wer gern nackt badet, biegt rechts durch den Wald ab, um die kilometerlangen Naturistenstrände zu erreichen. Am südöstlich gelegenen Plage de Gatseau hingegen schlüpft man mühsam in einen dicken, am Körper klebenden Neoprenanzug. Nicht um zu tauchen, sondern um sich die Muskeln mit Longe Côte zu trimmen, ein seit wenigen Jahren trendiger Fitnesssport, der sich vom Norden aus der französischen Atlantikküste entlang ausbreitet: Man watet, joggt oder hüpft rund einige Meter vom Strand entfernt gegen die Strömung durch das Meerwasser, das einem bis zur Brust, manchmal bis zum Hals steht. Das vor der Brust gehaltene Paddel verhilft zu Schwung. Die Füsse haften tief im Sand; jeder Schritt ist so schwer, als hätte man Steine an den Knöcheln.

Die Prozedur soll jedoch das Herz und den Kreislauf stärken und regt die Durchblutung des Gehirns an. Während des 45 Minuten dauernden Kampfes durch das Wasser möchte man die Arme ausbreiten und schwimmen. Doch nach der Dusche fühlt man sich ungewohnt angenehm entspannt und wird sich bewusst, dass der Geist unterwegs kräftig abgeschaltet hat.

Longe Côte: 0033 (0)5 46 76 36 87, Hotel Novotel Thalassa île d’Oléron, Dolus d’Oléron, Stand-up-Paddle: www.salicorne-sup.fr