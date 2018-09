Auf der Kennenlernplattform Tinder tummeln sich nun auch Uni-Dozenten. Selbst ein Professor einer Schweizer Universität wischt dort potenzielle Chatpartner nach links oder rechts, je nachdem, ob sie ihm gefallen oder nicht. Es ist, als ob in einer Disco auf dem Höhepunkt der Party plötzlich das Licht eingeschaltet würde und die Grossmutter spazierte zusammen mit dem Personalchef herein.

Tinder unterscheidet sich von anderen Partnervermittlungsdiensten wie Parship oder Elitepartner durch seine Spontanität und Leichtigkeit. Es verzichtet komplett auf das Ausfüllen komplizierter Fragebogen, mit deren Hilfe ein Algorithmus dann das passende Gegenüber findet. Bei Tinder gibt es nur Fotos und allenfalls ein paar Zeilen Text. Meist steht dort eine Selbstbeschreibung oder einfach nur ein Kalenderspruch. Tinder kam darum lange als anarchische Spielwiese daher. Studentinnen und Lehrlinge zeigten sich ungeniert in Bikini und Badehose und blickten cool oder verführerisch in die Kamera. Darunter prangte ein Konfuziuszitat. Nun nimmt Tinder zunehmend seriöse Züge an. Es ist gar nicht so lange her, da hätte man jemanden, der einen Tinder-Chat mit einer Begegnung in einer Bibliothek gleichsetzt, für verrückt erklärt. Doch genau das hat der erwähnte Uniprofessor getan. Und er hat gar nicht so unrecht damit.