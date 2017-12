Bereits fertig und seit 2010 in Betrieb sind die 17 Restaurations-Labors in unmittelbarer Nähe des Museums. Hier werden die Artefakte auf ihren neuen Auftritt vorbereitet.

Tawfik zeigt auf ein paar elegante Schuhe: König Tutanchamuns Goldsandalen sahen sehr alt aus, als sie hier eintrafen. Jetzt könnte man mit ihnen locker an der Nile Corniche spazieren gehen. Auch sein letztes Bett, seine Streitwagen, seine Halsketten; sein gesamter Hausrat für das Jenseits wird hier gesäubert und geflickt. Das alles möglichst schonend: So wird zum Beispiel eine ganz neue Erfindung benutzt, ein Leim auf Wasserbasis.

Es handle sich um die grössten Labors der Welt, sagt Tarek Tawfik, gearbeitet werde auf allerneustem Stand der Restaurations-Technik. Und sollte die Zukunft dereinst noch bessere Techniken mit sich bringen, so sei man auch dafür bereit: «Alles, was wir hier tun, ist zu 100 Prozent reversibel.»

Sicher, die Objekte werden am neuen Ort besser aufbewahrt werden als im Ägyptischen Museum am Tahrir, wo Besucher die Statuen betatschen und Putzfrauen allabendlich munter literweise Wasser um die mehrtausendjährigen Objekte schwappen lassen. Anderseits hat das 115-jährige Gebäude mit seinen altmodischen Holzkästen in überfüllten Sälen einen nostalgischen Charme. Wenn nun bald seine Touristenattraktion Nummer eins, Tutanchamuns goldene Habseligkeiten, abgezogen werden, droht es dann nicht massiv an Besuchern einzubüssen? Sabah Abdel-Razek, die Direktorin des Museums am Tahrir, verneint: Dem Haus blieben noch sehr viele einzigartige Werke, die nun dank des gewonnenen Platzes umso besser ausgestellt werden könnten. Hinzu kämen die attraktiven Abend-Öffnungszeiten.

Skeptischer ist der Ägyptologe Mahmoud Ibrahim, einstiger Mitarbeiter am ägyptischen Museum und heute PR-Manager der archäologischen Missionen der Uni Basel: «Ich befürchte, das Grand Egyptian Museum ist der Tod des Museums am Tahrir-Platz», sagt er. «Die Objekte am alten Ort sind vor allem für Wissenschafter interessant, das grosse Publikum will prioritär Tutanchamuns Schätze sehen.» Viel vernünftiger hätte er es gefunden, in die Renovierung und den Ausbau des alten Hauses zu investieren. Nun, da es zu 70 Prozent fertig sei, könne man nur hoffen, dass das neue Museum es schaffen werde, gleichzeitig mehr Aufmerksamkeit für das alte Museum zu wecken.

Verschwendung von Steuergeldern

Auch die Mumien, der Publikumsrenner Nummer zwei, werden abgezügelt. In ein drittes Haus: Ins National Museum of Egyptian Civilization, etwa acht Autokilometer südlich des Tahrir-Platzes. Ein Saal ist Anfang Jahr eröffnet worden; wann genau das Museum als Ganzes aufmacht, ist jedoch unklar. In Zukunft sollen die Schätze also auf drei Museen an drei Standorten verteilt werden.

Kritiker monieren die Verschwendung von Steuergeldern. Bei aller Grossartigkeit des Grand Egyptian Museum muss man sich fragen: Ist dieses XXL-Projekt in dem wirtschaftlich gebeutelten Land zu rechtfertigen? Ist es ethisch vertretbar, Hunderte von Millionen Dollar in gleich zwei neue Museen zu stecken, wenn einige Millionen Menschen nicht genug Geld für Milch haben?

Das neue Museum sei in besseren Zeiten geplant worden, räumt Tarek Tawfik ein. Und manchmal sei es teurer, ein Projekt zu verkleinern, als es wie gehabt zu belassen. Doch glücklicherweise hätten die Ägypter sich nie gegen das Museum gestellt: «Es scheint, dass tief im Inneren jedes Ägypters ein Verständnis für die Wichtigkeit dieser alten Kultur ist und dafür, dass sie eine wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche Zukunft Ägyptens ist.»

Museum für die Ägypter

Das Museum werde nicht nur für Touristen gebaut, sondern in erster Linie für die Einheimischen. «Damit die jungen ägyptischen Generationen auf ihre Wurzeln aufmerksam gemacht werden und ihnen ihre Geschichte in einer modernen, attraktiven Weise näher gebracht wird. Damit sie in der Zukunft der Schutzschild für ihr historisches Erbe sind.» Tarek Tawfik spielt auf die barbarischen Terroristen an, die im Nahen Osten Kulturgüter zerstören. Nur deren Wertschätzung könne das besonders reiche ägyptische Erbe schützen.

In einem Jahr soll die Eröffnung des Grand Egyptian Museum gefeiert werden. Diesmal wirklich, ist Tawfik überzeugt, er habe schon immer dieses Datum vorausgesagt. Mutig wäre, wer darauf eine Milliarde wettete.