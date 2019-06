1.

One of the more creative signs here at the anti-Trump protest in Leeds #TrumpVisitUK 🍊👌 pic.twitter.com/fIg97RK3Ji — Susie Beever (@SusieMayJourno) 3. Juni 2019

2.

Cool sign in the UK upon Trump's arrival. pic.twitter.com/YcYhw4ehJv — Aria Ahrary (@aria_ahrary) 4. Juni 2019

3.

Loving some of the signs at the #TrumpProtest pic.twitter.com/2WtjKtpATg — Femi (@Femi_Sorry) 4. Juni 2019

4.

Best protest sign ever!!! @realDonaldTrump would make tea like this! 😂 pic.twitter.com/U8pPIzZvOg — Mrsvmustard (@Mrsvmustard1) 4. Juni 2019

5.

«Verfüttert ihn den Corgis» (britische Lieblings-Hunderasse der Queen).

6.

7.

Good to see @therealdonaldtrump on the tube to his next engagement. #TrumpProtest pic.twitter.com/ZgbhFJdsJx — Gonzo Life (@_gonzo_life_) 4. Juni 2019

8.

We are filling the streets today to make it loud and clear we do not welcome a man that locks kids in cages, bans Muslims from entering the US, puts the whole planet at risk by denying climate change and risking a nuclear war with Iran #TrumpProtest pic.twitter.com/u9hkIMWZq8 — Nick (@Nick_BLM) 4. Juni 2019

9.

The message is the inspired work of Bishops Stortford A Level Art student and Upcycling entrepreneur Ollie Nancarrow. #TrumpVisit #TrumpStateVisit #TrumpProtest https://t.co/SWZVqG0OBH pic.twitter.com/6vcwaFe7YE — Occupy Design (@OccupyDesignUK) 3. Juni 2019

10.

11.