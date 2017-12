Google präsentiert die Top-Trending-Videos des Jahres – sprich die Clips, die 2017 auf Youtube am meisten geschaut, geteilt, geliked, kommentiert und besprochen wurden.

Donald Trump dominierte nicht nur die Schlagzeilen der Medien, sondern auch die YouTube-Charts. Der unfassbar witzige Clip «The Netherlands welcomes Trump in his own words» war auch bei uns ein Mega-Hit – überflügelt nur noch von der fast genau so lustigen Schweizer Antwort «Switzerland Second».

Nebst Trump gehört der deutsche YouTube-Star Julien Bam zu den ganz grossen Abräumern des Jahres: Seine «Songs In Real Life»-Videos belegen die Plätze drei, fünf und zehn.

Kommen wir also ohne Umschweife zur Top Ten 2017 (Musik-Videos ausgenommen).

10. SONGS in REAL LIFE – Neues Tattoo | Julien Bam