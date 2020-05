Dank Corona-Pause: Lehrer gelingen mit viel Ausdauer und Geduld seltene Biber-Aufnahmen

Silas Bitterli ist Oberstufenlehrer und Musiker. Und deshalb hatte er während des Lockdowns wegen der Corona-Pandemie viel Zeit. Die Schulen waren geschlossen, der Unterricht fand zuhause statt und alle Konzerte waren abgesagt.

Und so startete der 34-Jährige ein ganz anderes Projekt: Er wollte Biber fotografieren. Mit viel Geduld verfolgte er die Spuren, die die Tiere am und im Bach Rot bei Roggwil BE hinterliessen. Bis es ihm schliesslich gelang, ihren Bau auszumachen und eine Biberfamilie zu filmen und zu fotografieren.

Entstanden ist ein 15 Minuten lange Dokumentation, die Silas Bitterli auf Youtube gestellt hat. "Anfangs wollte ich eigentlich vor allem meine Schüler unterhalten mit den Videos", sagt der Oberaargauer beim Regionalsender Tele M1.