Beim «Organic Agriculture Project» in Sukhothai dürfen Touristen in die Rolle eines Bauern schlüpfen. Auch Gemüse und Früchte werden hier angebaut, alles ohne Chemie oder künstlichen Dünger. «Der frühere König hatte Reformen eingeführt, die die Bauern stärken und die Umwelt schützen sollten», erklärt unsere Reiseführerin Suree Pongnopparat. «Weg von den Monokulturen, jeder sollte in seinem Garten das pflanzen, was er selber essen möchte. Was übrig bleibt, wird auf dem Markt verkauft», erklärt sie.

Auf diesem Tuch wird zuerst ein hauchdünner Teig aus gemahlenem Reis verteilt. Sobald er fest wird, wird darauf Gemüse verteilt und die Seiten eingeschlagen. Die Zubereitungsart erinnert an eine Crêpe. Die fertige Reisnudel ist eine gefüllte Tasche, die als Suppeneinlage gegessen wird. Als weitere Einlage wird ein Spiegelei zubereitet, ebenfalls im Dampf, also ganz ohne Fett.

Der Norden Thailands bietet freilich mehr als gutes Essen. Um sich die Kalorien wieder abzutrainieren, empfiehlt sich eine Velotour: Fahrräder können für umgerechnet etwa einen Franken pro Tag gemietet werden. Nicht unbedingt ein Gefährt, mit dem man die Tour de Suisse bestreiten möchte, aber um in den grossen Parks herumzukurven, reicht es allemal. So lohnt sich eine Bike Tour durch den Sukhothai Historical Park und der buddhistischen Tempelanlage Wat Si Chum. Auf der historischen Ruinenstätte stehen 16 Tempel, beeindruckende Buddhastatuen, vier Hinduschreine, aber auch Festungswälle und Gräben. Die Baudenkmäler wurden mithilfe der Unesco restauriert und gehören heute zum Weltkulturerbe. Im Norden Thailands gibt es unzählige weitere Tempelanlagen zu entdecken. Etwa Wat Phrathat Doi Suthep, wo die Mönche allabendlich singen, oder den Wat Phrathat Lampang Luang, der mit vielen Holzschnitzereien verziert ist.

Wer sich in religiösen Fragen nicht auskennt, der mag sich wundern, warum die Buddha-Statuen hier schlank sind, während man sie sonst oft mit dickem Bauch sieht. «Der mit dem dicken Bauch, das ist der ‹happy Buddha›. Er ist vor allem in China verbreitet», erklärt Suree.

In Thailand wird Buddha aber nicht als Gott, sondern als Mönch dargestellt, also zu Lebzeiten. Dass er damals dick war, ist eher unwahrscheinlich. Er soll als Jugendlicher ein guter Kampfkünstler gewesen sein, später musste er von den Gaben der Menschen leben und im Alter magerte er bis auf die Knochen ab. Auch die heutigen Mönche führen ein einfaches Leben und sind sehr schlank.

Tiefe Kriminalität dank Karma

Wie steht die Thailänderin selbst zu Buddha und der Religion, möchte ich von Suree wissen. «Weil Buddha für uns Thais ‹nur› ein Mönch ist und kein Gott, kann man sich von ihm auch nichts wünschen – obwohl einige das dann doch tun», erklärt sie und lacht. «Wir sind generell nicht so streng, jeder soll sich aus der Lehre die Teile herausnehmen, die ihn weiterbringen», findet sie. «Man sieht zum Beispiel auch in buddhistischen Tempeln Wahrzeichen aus dem Hinduismus. Die Leute bringen sie mit. Das stört uns nicht. So lange es den Leuten hilft, bessere Menschen zu werden, ist es nicht so wichtig, an was sie glauben», sagt sie und lächelt.