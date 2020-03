Bund warnt vor neuer Masche: Telefonbetrüger versuchen das Corona-Virus auszunutzen

(agl/sat) «Gemäss den aktuellen Erkenntnissen von Interpol nutzen die Betrüger den Corona-Virus als Vorwand für ihre neuste Masche», heisst es etwa auf der Seite cybercrimepolice.ch. Diese wird von der Kantonspolizei Zürich betrieben und warnt vor Bedrohungen im Internet.

Die Betrüger würden sich unter anderem als Gesundheitsbeamte ausgeben, die sich über Verbindungen des Opfers zu infizierten Personen erkundigten und dabei Bank- und Zahlungsdaten verlangten.

Misstrauisch sein, bei Verdacht die Polizei informieren

In einem weiteren Szenario wird das Opfer von einem angeblichen Verwandten kontaktiert, der sich wegen des Virus in Behandlung befinde. Manchmal gebe es auch einen zweiten Anruf von einem angeblichen Arzt, der die Information bestätigt. Das Opfer solle für Behandlungskosten aufkommen und dazu Bargeld an einem Ort deponieren oder übergeben.

Auch die Melde- und Analysestelle Informationssicherung des Bundes (GovCERT) warnt am Dienstagabend auf Twitter vor gefälschten Telefonanrufen. Diese würden vorgeben, im Namen des Bundesamts für Gesundheit Umfragen durchzuführen und sich nach dem Gesundheitszustand und weiteren persönlichen Angaben zu erkundigen.