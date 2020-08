«Black Cat Appreciation Day»: Schwarze Katzen soll man lieb haben

Unglücksbringer? Hexen? Oder doch tierische Gottheiten? Schwarze Katzen sind so etwas wie das Gegenteil der grauen Maus: Sie stechen heraus, ob negativ oder positiv. Seit Jahrtausenden werden sie mit besonderen Kräften in Verbindung gebracht - in der Gegenwart eher mit süssem Cat-Content in den sozialen Medien. Der «Black Cat Appreciation Day» - der Tag der Wertschätzung für schwarze Katzen - am 17. August ist den sagenumwobenen Tieren gewidmet. Angefangen hat das wohl im Alten Ägypten, in denen schwarze Katzen verehrt wurden. So wurde Bastet, die Göttin der Fruchtbarkeit und Schützerin gegen das Böse, oft als sitzende schwarze Katze dargestellt - unter anderem in Form unzähliger Statuen. Die Beliebtheit der Tiere zeigt sich auch in Inschriften, die Katzensymbole enthalten sowie in vielen Katzen-Mumien. Forscher gehen davon aus, dass die Verehrung der Katzen davon herrühren könnte, dass diese giftige Schlangen töteten und somit den Pharao schützten.