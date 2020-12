Billie Eilish kündigt Doku für Februar an - Trailer im Netz

Darin ist sie in Heimvideos als ein kleines Mädchen zu sehen, mit Bruder und Mutter, am Steuer ihres ersten Autos, bei Auftritten vor grossem Publikum und im Blitzlichtgewitter auf dem roten Teppich. Eingestreut sind Hinweise auf den sensationellen Erfolg des Jungstars, mit 141 Preis-Nominierungen, 137 Millionen Followern und fünf Grammy-Trophäen. Schon mit ihrem Debütalbum "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" stürmte Eilish die Charts. Sie singt auch den Titelsong zum neuen James-Bond-Film "No Time To Die".

Regie führte R.J. Cutler, der sich als Produzent unter anderem mit der Polit-Doku "The War Room" und als Regisseur mit der Drama-Romanze "Wenn ich bleibe" einen Namen machte.