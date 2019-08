Auch ein Teil der nördlichen Nachbarinsel Sumatra war betroffen. Das Institut warnte vor bis zu drei Meter hohen Wellen. Früher als zunächst geplant hob die Behörde die Warnung aber wieder auf: Es habe keinen signifikanten Anstieg des Wasserspiegels gegeben, sagte Leiterin Dwikorita Karnawati. Über grössere Schäden oder Opfer im Grossraum Jakarta sowie in den Küstengebieten war zunächst nichts bekannt.

In derselben Region, der Sunda-Meerenge zwischen Java und Sumatra, war im vergangenen Dezember der Vulkan Anak Krakatau ausgebrochen und hatte einen Tsunami ausgelöst. Mindestens 437 Menschen kamen damals ums Leben, mehr als 14 000 wurden verletzt.

Indonesien liegt wie auch die Philippinen und Australien am hufeisenförmigen Pazifischen Feuerring, der sich um den Pazifischen Ozean zieht. Dort gibt es unzählige Vulkane und jedes Jahr Tausende, meist kleinere Erdbeben. Ausgelöst werden sie von der Bewegung der Erdplatten, die dort aufeinanderstossen.

Das Beben vom Freitag ereignete sich gegen 19.00 Uhr (Ortszeit) 147 Kilometer südwestlich von Sumur in der Provinz Banten im Westen Javas in einer Tiefe von zehn Kilometern, wie das Geophysik-Institut weiter mitteilte. Die Behörde hatte die Stärke des Bebens zunächst mit 7,4 angegeben.

Medien berichteten über Panik unter Einwohnern eines Wohnhauses in Jakarta. Sie seien auf die Strasse gestürzt, als das Hochhaus schwankte und Knackgeräusche zu hören waren.

Das Fernsehen zeigte zudem Bilder, wie Küstenbewohner in Pandeglang an der westlichen Spitze Javas zu Fuss oder auf Motorrädern zu höher gelegenen Gebieten eilten, um sich vor einem möglichen Tsunami in Sicherheit zu bringen.

Auf der nördlichen Nachbarinsel Sumatra hatte die Tsunami-Warnung für das Gebiet West Lampung im Südwesten gegolten. "Die Menschen können wieder nach Hause gehen, sie sollten aber aufmerksam bleiben", sagte Behörden-Chefin Dwikorita Karnawati.

Schwere Erdbeben waren Mitte Juli in Australien, Indonesien und den Philippinen mit Stärken zwischen 5,5 und 7,2 registriert worden. Auf den zu Indonesien gehörenden Nord-Molukken wurden zwei Frauen den Behörden zufolge von Trümmerteilen ihrer Häuser erschlagen.

Am 26. Dezember 2004 hatte ein Beben der Stärke 9,1 vor Sumatra einen gewaltigen Tsunami ausgelöst, der rund um den Indischen Ozean etwa 230'000 Menschen tötete.