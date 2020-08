Australische Flughunde gehören zu mobilsten Säugetieren der Welt

Australische Flughunde sind ständig in Bewegung und legen jedes Jahr Tausende von Kilometern zurück. Damit gehören die grossen Fledermäuse aus Down Under zu den mobilsten Säugetieren der Welt, wie eine am Freitag in der wissenschaftlichen Open-Access-Zeitschrift BMC Biology veröffentlichte Studie ergab. Die so genannten Flying Foxes, die eine Flügelspannweite von mehr als einem Meter erreichen, sind nachtaktiv und schlafen tagsüber in Bäumen, kopfüber an den Ästen hängend.